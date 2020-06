Si sente male alla guida, accosta e muore

Malore fatale alla guida per un uomo di 61 anni nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, lungo la provinciale del Ponte di Madrisio, a Bertiolo. Vittima un uomo residente a Torre di Mosto, in provincia di Venezia, che è riuscito ad accostare il veicolo, una Passat, nel posteggio dell'area di servizio Ip, lungo la Ferrata, prima di perdere i sensi e non risvegliarsi più.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. È stata tentata una lunga rianimazione, che purtroppo è stata inutile. Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Informati i parenti, il corpo è stato affidato alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi e accertamenti.