Si sente male durante un'escursione a Forcella Lavinal dell'Orso

Una 75enne di Monfalcone si è sentita male a Forcella Lavinal dell'Orso (a quota 2.138 metri), stretto intaglio tra la Cima de La Puartate e le Cime Castrein, tra i rilievi del Jôf di Montasio e del Jôf Fuart, nelle Alpi Giulie.

La donna, che ha accusato il malore dopo aver mangiato uno spuntino, era con un compagno di escursione, che ha chiamato i soccorsi componendo il 112. La Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore, essendo l'elisoccorso regionale già impegnato altrove e avendo considerato che le squadre di terra avrebbero impiegato più di un'ora a raggiungerla a piedi.

E' comunque stata allertate anche la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, pronta a partire a supporto delle operazioni assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea. La donna è stata prelevata facilmente dall'elicottero in 25 minuti e consegnata all'ambulanza a Tolmezzo per essere condotta in ospedale per controlli. Non sarebbe grave.