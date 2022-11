Si sente male mentre si trova in un'attività, scattano i soccorsi

Una donna di circa 60 anni è stata soccorsa questa mattina in un'attività di via Ponziana, a Trieste, dopo che aveva subìto un arresto cardiaco. Le persone che si trovavano nel locale hanno subito chiesto aiuto al 112 e hanno anche allertato il personale di un'ambulanza, che si trovava a poca distanza per un altro intervento, a supporto dei Vigili del fuoco.

A quel punto parte, dell'equipaggio sanitario ha raggiunto il pubblico esercizio; compresa la gravità della situazione, tramite gli infermieri della Sores, sul posto è stata inviata d'urgenza anche un'automedica. I sanitari hanno quindi trasportato prontamente la donna in ospedale in condizioni serie.