Si sente male, scivola dal ponte e muore

Questa notte un uomo di 45 anni ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate, cadendo da un ponticello, nel territorio del comune di Moruzzo. E' finito tra le rocce e la boscaglia. Inutili i soccorsi, lanciati immediatamente dalle persone che erano con lui; è successo intorno alle 23.30.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Per il 45enne, purtroppo, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e composto nella cella mortuaria, per essere affidato alla famiglia, in grave lutto, per la celebrazione dei funerali.

Le dolorose operazioni di soccorso si sono concluse a notte fonda, intorno alle 2.