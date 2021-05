Si smarrisce nella nebbia sotto i Laghi d'Olbe

Una 50enne di Trieste è stata raggiunta intorno alle 18 dalla stazione del Soccorso Alpino di Sappada dopo una sua richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa tramite il 112 intorno alle 17.10. La donna, giunta in corriera da Trieste al mattino presto, era partita da Cima Sappada imboccando l'ex mulattiera che conduce ai Laghi d'Olbe e lungo il percorso aveva perso l'orientamento a causa della nebbia, chiamando appunto per chiedere aiuto.

In un contatto successivo ha riferito di aver raggiunto uno ski-lift e di non aver più bisogno di aiuto ma, né le sue indicazioni, né il tentativo di individuare con precisione la sua posizione, portavano a un punto preciso. Immaginando un ampio terreno da perlustrare la stazione di Sappada si è attivata con 13 tecnici che hanno potuto salire con la jeep fino al termine della strada - fortunatamente appena sgomberata dalla neve per manutenzione agli impianti - per Sappada 2000. La donna è stata caricata in auto e condotta in un albergo della località alpina.