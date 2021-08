Si spaccia per tecnico di giochi online e truffa un 64enne

Fingendosi un tecnico di una nota azienda di giochi online, e dicendo di essere molto esperto nel settore, è riuscito a indurre un uomo di 64 anni, residente a Tolmezzo, a farsi accreditare sulla sua carta prepagata 5.800 euro, e a fare emmettere a suo credito dieci ricariche per l'acquisto di contenuti per l'intrattenimento "Google Play", per altri 2mila euro.



Il carnico raggirato e derubato, resosi conto dell'accaduto, si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri di Forni di Sopra, comandata dal Maresciallo Capo Luca Gottardis Mansutti.



I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine che si è conclusa in questi giorni e che ha portato alla individuazione del responsabile del raggiro. Si tratta di un quarantenne, pregiudicato, residente a Pozzuoli, in provincia di Napoli. È stato denunciato in stato di libertà per ipotesi di reato di truffa.