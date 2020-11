Si spegne una goriziana di 44 anni, il dolore della città

"Questo pomeriggio ci è stato comunicato che una giovane donna goriziana è morta all'ospedale di Trieste. Era ricoverata da pochi giorni dopo essere passata dal Pronto soccorso", scrive il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "È stata accertata la sua positività a Covid-19. Aveva 44 anni e una vita ancora tutta da vivere. Mi dispiace tantissimo e mi unisco al dolore della famiglia cui esprimo le più sentite condoglianze. Non so se il Covid-19 sia stato determinante oppure no, la morte è sempre e comunque difficile da accettare e se ad andarsene è una persona giovane ancora di più".

"Stiamo vivendo forse il momento più critico dalla comparsa del virus, per altre tre regioni saranno rese più rigide le misure anti virus e i contagi stanno aumentando esponenzialmente ovunque. Anche a Gorizia siamo arrivati a 184 positivi, anche se per la maggior parte asintomatici e curabili a casa".

"Ma, a livello generale, c'è stato comunque un aumento notevole delle persone ricoverate e anche se i numeri delle terapie intensive sono comunque contenuti rispetto ai positivi, il sistema sanitario, ovunque, comincia a fare i conti con la scarsità di personale, in particolare alcune figure professionali come gli anestesisti. Per questo anche negli ospedali di Gorizia e Monfalcone saranno effettuati esclusivamente gli interventi chirurgici urgenti o oncologici mentre tutti gli altri sono sospesi", prosegue Ziberna.

"È davvero un momento dominato dall'incertezza e sono consapevole che non è più molto consolatorio dirci che ce la faremo. Ma il fatto è che non possiamo dirci il contrario. Oggi più di ieri dobbiamo essere convinti che l'incubo che stiamo vivendo non distruggerà la nostra voglia di vita, di futuro. Come accade dopo una guerra, sapremo rinascere ed è questo che già oggi dobbiamo cominciare a dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, a noi stessi. Per questo seguiamo sempre più diligentemente le regole ma cerchiamo anche di far sorridere i nostri occhi dietro le mascherine, quando incontriamo altra gente, quando incontriamo i nostri cari. E poi dicono che il sorriso fa aumentare le difese. Avremo ancora differenze e lutti ma sarà la vita a vincere, alla fine. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.