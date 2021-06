Si spoglia e urina sui binari, scatta il Daspo urbano

A Udine, all’una di notte, un noto frequentatore della stazione, cittadino italiano 46enne, ha urinato davanti ai viaggiatori in attesa di un convoglio e si è completamente spogliato. Sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polfer che, dopo aver provveduto a riportare la situazione alla normalità, hanno denunciato l’uomo per atti osceni, comminandogli anche un daspo urbano per allontanarlo dalla stazione ed evitare il ripetersi di simili situazioni.

Destinatari di Daspo urbano anche due cittadini pakistani, entrambi noti alla Polfer udinese, per aver occupato abusivamente un sottopasso. Uno dei due, ubriaco, alla vista degli agenti ha iniziato a insultarli e per questo è stato denunciato per oltraggio e per ubriachezza.