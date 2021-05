Si stacca un masso sulla strada di Podresca

Disagi in comune di Prepotto, lungo la strada di Podresca, dove si è registrato il distacco di un masso, di grandi dimensioni. Il tratto è stato immediatamente chiuso, in attesa della messa in sicurezza della viabilità.

L'incidente, fanno sapere gli organizzatori, non fermerà la 28esima Corsa per Haiti che domani avrebbe dovuto affrontare proprio la viabilità interessata dalla frana.

"Grazie al pronto intervento dello staff di Help Haiti e alla preziosa e fondamentale collaborazione dei Sindaci e degli Amministratori dei territori coinvolti, con l'assenso del Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello e la disponibilità delle forze di Polizia coordinate dal Comandante Gallizia, il percorso della Granfondo è stato modificato, nel tratto in uscita da Prepotto", fanno sapere dall'organizzazione della corsa.

La carovana di Help Haiti prenderà la strada della Bucovizza per poi raggiungere San Pietro di Chiazzacco, attraverso un percorso mozzafiato, molto tecnico, in mezzo ai boschi, riprendendo poi il percorso originale nei pressi del Trivio Spik. La partenza della Granfondo Help Haiti è fissata alle 8.30, in via Perusini a Cividale del Friuli, nei pressi del palaGesteco.