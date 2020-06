Si staccano pezzi d'intonaco dal palazzo, intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio in via Uccellis a Udine, per la rimozione degli elementi pericolanti da un immobile. Una parte dell'intonaco è caduta a terra ed è stato necessario l'intervento dell'autoscala per rimuovere le parti ancora pericolanti. Il tratto di strada antistante è stato transennato per impedire il passaggio pedonale e il parcheggio delle auto.

Dalle verifiche eseguite, i pompieri hanno accertato che il distacco non è dovuto a infiltrazioni d'acqua ma è riconducibile alla presenza di nidificazioni di colombi con conseguente deterioramento del supporto realizzato con canne: il tetto, infatti, ha una struttura in legno. L'intervento si è protratto per circa un paio d'ora.