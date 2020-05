Si taglia un dito in falegnameria

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio, in una falegnameria di Lestizza. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 50 anni del posto ha riportato la parziale amputazione di un pollice durante alcune operazioni di lavorazione del legname. Soccorso dai colleghi, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, nel reparto specializzato nella microchirurgia della mano.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Mortegliano, comandati dal maresciallo Zomero Andrea.