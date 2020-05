Si trova a tu per tu con un branco di cinghiali

Ancora presenza di animali selvatici sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Questa notte, in via Redipuglia, a Ruda, intorno alle 23.30, un uomo si è trovato di fronte a un branco di cinghiali che stava attraversando la carreggiata.

Ha cercato di frenare, ma ne ha comunque investito uno, che poi è morto. Il conducente della vettura non è sceso subito dall'auto per paura; ha chiamato aiuto e sul posto è intervenuto il personale per il recupero fauna. Per fortuna non è rimasto ferito. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Fiumicello Villa Vicentina per tutti gli accertamenti del caso.