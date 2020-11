Si trova a tu per tu un cinghiale, scontro all'alba

Il coprifuoco imposto dall'emergenza sanitaria non mette al sicuro da imprevisti e incontri inattesi. È quanto successo stanotte, intorno alle 4, a un'operaia che si stava recando al lavoro, al volante di una Mini Cooper, lungo l'ex provinciale 1, a Padriciano, nel comune di Trieste.

La donna ha visto comparire improvvisamente sulla carreggiata un cinghiale e non è riuscita a evitarlo. Nell'impatto, l'animale selvatico è morto sul colpo, mentre la conducente è rimasta fortunatamente illesa; l'auto ha riportato lievi danni alla carrozzeria. Sul posto, per aiutare la donna, è giunta una pattuglia del Radiomobile di Aurisina, che ha eseguito i rilievi e spiegato come richiedere il rimborso per i danni riportati a seguito dell'incidente.

La carcassa dell'animale è stata rimossa dal personale del servizio recupero fauna.