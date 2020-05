Si trovano a tu per tu con un capriolo nel cuore della notte

Incidente lungo la statale 14, a Torviscosa, poco prima delle 3.30 di questa notte. Due persone che stavano percorrendo la strada in direzione di San Giorgio di Nogaro a bordo di una Fiat Panda si sono trovate improvvisamente di fronte un capriolo che non sono riusciti a evitare, travolgendolo.

Per fortuna non sono rimaste ferite, anche se la paura è stata tanta. La parte anteriore della macchina ha riportato alcuni danni. L'animale è finito in un fossato a bordo strada, stordito ma vivo. Sono intervenuti i carabinieri e il personale veterinario. Pare che poi l'ungulato sia riuscito a riprendersi e sia fuggito nelle campagne.