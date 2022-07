Si tuffa da sei metri e batte la testa

Un tuffo da sei metri poteva costare caro a una ragazza, che è finita per sbattere violentemente testa, rachide cervicale e torace in un punto in cui l'acqua è bassa.

L'episodio si è verificato poco prima delle 13, in un punto del torrente Palàr, in comune di Trasaghis. Un'area difficile da raggiungere ma molto frequentata durante il periodo estivo.

La ragazza, dopo aver raggiunto la cima della parete rocciosa, si è lanciata da un'altezza di sei metri. Non aveva tuttavia fatto i conti con la presenza di poca acqua nel letto del torrente.

A soccorrerla è stato il personale del 118, che ha raggiunto in luogo con un'ambulanza. La ragazza ha riportato diversi traumi ed è stata accompagnata, in codice giallo, all'ospedale di Tolmezzo.