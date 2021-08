Si tuffa in mare a Grado e rischia di annegare: salvato da un militare

È stato salvato da un militare dell'Arma che si è gettato in acqua un uomo che questa mattina, intorno alle 6.30, in stato di alterazione, forse dovuto alla eccessiva assunzione di bevande alcoliche, si è tuffato in mare, a Grado, nella zona della lungomare Nazario Sauro.

L'uomo ha mostrato subito difficoltà nel portarsi a riva e diverse persone hanno chiamato il Nue 112. La Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, gli uomini della Guardia Costiera e sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco. L'uomo è stato tratto in salvo e affidato alle cure dell'equipe medica. Non è in pericolo di vita.