Si tuffa in piscina, ma batte violentemente la testa

Tenta un tuffo in piscina, sbatte la testa e rischia di annegare. Attimi di paura questa mattina, alle 11, in una zona residenziale in via Tarvisio, a Lignano. Un 20enne, al momento di tuffarsi in piscina, ha battuto la testa, perdendo conoscenza. Il giovane ha rischiato di annegare.

Sono stati i presenti, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, a praticargli le prime manovre di rianimazione, guidati al telefono dal personale della Sores di Palmanova.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche l’elisoccorso. Il ragazzo, dopo essere stato intubato, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.