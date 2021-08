Si tuffano in mare ma la corrente li trascina via

Si tuffa in acqua da una barca e viene trascinato dalla corrente. L'amico che era con lui, nel tentativo di riportarlo a bordo e aiutarlo si è tuffato a sua volta, finendo trascinato dalla corrente. Provvidenziale il passaggio di due moto d'acqua della Polizia di Stato, alle Foci dell'Isonzo, in località Punta Sdobba, che hanno notato i due uomini in difficoltà.

La forte corrente presente in zona ha reso difficili anche i soccorsi, ma i due amici sono stati issati a bordo delle moto d'acqua.

Dopo una primaria assistenza, che non ha richiesto l'intervento dei sanitari, le due persone sono state fatte di salire sul loro natante, e da lì hanno preso la via degli ormeggi.