Si ubriaca da un amico, poi si schianta con l'auto

Domenica, nel cuore della notte, i Carabinieri della Radiomobile di Sacile hanno raggiunto Roveredo in Piano dove il conducente di una Ford Focus, un ragazzo di 23 anni, militare americano effettivo alla Base Usaf di Aviano, aveva perso il controllo dell'auto ed era finito fuori strada, danneggiando il muro dell'autorimessa di proprietà di un 57enne del posto. Aveva sbagliato strada e, dopo lo schianto, si è rimesso alla guida per spostare il mezzo.

Sottoposto al controllo con etilometro (nel rispetto delle procedure per evitare contaminazioni) è risultato avere un valore di 1,44 g/l. Domiciliato a Fontanafredda, il militare ha detto di essersi ubriacato a casa di un amico. Così è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e sanzionato per la legge anti Covid, con importo maggiorato, poiché spostatosi per motivo non urgente a bordo della vettura (373,33 euro se pagati entro 30 giorni).