Si ubriaca per il compleanno e vandalizza il centro di Pordenone

Festeggia il suo compleanno, si ubriaca e poi mette a soqquadro piazza XX Settembre e piazzale Ellero dei Mille a Pordenone. Gli agenti della Polizia locale sono riusciti a individuare uno dei vandali che, la notte tra il 15 e il 16 gennaio, ha danneggiato un bar, biciclette, veicoli, monopattini elettrici e la pista di pattinaggio.

Grazie a una minuziosa osservazione delle immagini delle telecamere, successivi appostamenti e osservazioni della zona, gli agenti sono riusciti a risalire ad alcuni membri del gruppo presente quella sera.

E’ emerso come un minorenne avesse preso due monopattini elettrici per poi gettarli nella pista di ghiaccio, buttando a terra una lastra in plexiglass di un bar, trascinando dei velocipedi sulla sede stradale e sferrando un calcio ad un veicolo. Sono in corso accertamenti per risalire a eventuali altri autori dei danneggiamenti.