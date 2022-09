Siamo maglia nera per i morti sulle strade

In questa bollente estate 2022 abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini del tragico incidente di Porcia che ha visto la vita di un quindicenne spezzata dall’impatto con un’automobile o quelle dello schianto di Treviso, costato la vita a un diciottenne di Caneva e ad altri tre suoi coetanei. Senza dimenticare la tragedia di pochi giorni fa lungo la Napoleonica, tra Bertiolo e Talmassons, costata la vita a un 37enne, ma anche l’investimento di un tredicenne a Pasian di Prato e quello del bimbo di due anni a Lignano, che hanno comportato lesioni gravi per entrambe le vittime.

Una serie di eventi tra i quali abbiamo citato solo i più eclatanti, che non può che portare a interrogarci sulla sicurezza delle nostre strade e dei nostri comportamenti quando le percorriamo. A venirci in aiuto per rispondere a queste domande sono i dati che l’Istat ha pubblicato a fine luglio e che fotografano il fenomeno a livello nazionale e delle singole regioni per l’anno 2021. Non dimentichiamoci, oltre al dolore per le vittime, anche del costo sociale che gli incidenti comportano alla comunità.

A livello nazionale tale parametro ammonta a 16,4 miliardi di euro, cioè allo 0,9% del Pil nazionale. La nostra regione purtroppo si assicura il triste primato del maggior aumento del tasso di mortalità stradale: l’indice dei decessi su 100.000 abitanti tocca quota 6,8, portando il Friuli Venezia Giulia al vertice della drammatica classifica. E non tanto in riferimento al 2020, l’anno della pandemia nel quale per diversi mesi la circolazione di mezzi e persone calò in seguito a lockdown e coprifuoco vari, ma anche rispetto al 2019 - quando i morti in un anno furono 72 - e persino in confronto al 2018, quando si contarono 77 vittime.

Tra gli 82 morti della strada del 2021, 66 (80,5%) sono uomini, 16 donne (19,5%). A sfatare vetusti proverbi, dei 65 conducenti deceduti solo 7 sono le donne, mentre 58 sono uomini tra i 30 e i 54 anni oppure over 65. Dei 2.763 guidatori feriti, il 76% è rappresentato da maschi. Per quel che riguarda i passeggeri i morti sono 7 (3 uomini e 4 donne).

L’andamento del numero di incidenti, invece, mostra un netto calo: nel 2018 furono 3.351, nel 2019 3.321 e lo scorso anno 2.970. Il tasso di incidentalità stradale, cioè il rapporto tra il numero degli incidenti stradali e la popolazione residente (per 100mila), in Fvg è leggermente inferiore alla media nazionale (257) e si attesta su 247,6. In calo anche il numero dei feriti, che scende dai 4.402 del 2019 ai 3.712 dello scorso anno.

A guardare ancora i numeri, nel 2021 in Fvg per la maggior parte degli incidenti a veicoli isolati si è trattato di fuoriuscita dalla carreggiata, mentre ben 285 sono stati gli investimenti di pedoni, che hanno comportato 10 vittime, 5 maschi e 5 femmine. Numerosi sono stati anche gli scontri frontali (918) e i tamponamenti (507). Tra le cause dei sinistri, a fare la parte del leone è la distrazione, spesso dovuta all’uso improprio del telefonino, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata, che è anche il comportamento più sanzionato.

Con l’allentamento delle misure pandemiche è tornato con forza a scorrere il traffico su tutta la rete di Autovie Venete. Dall’inizio della stagione estiva i flussi veicolari risultano addirittura maggiori rispetto al 2019: se tre anni fa i transiti registrati dal primo giugno al 24 luglio erano stati 8 milioni e 325 mila lungo i 210 chilo metri della rete autostradale, quest’anno sono 8 milioni 405 mila (+0,96% rispetto al 2019 e + 5,28% rispetto al 2021).

Parimenti è ripresa l’attività della Polizia stradale, che nello stesso periodo ha rilevato 240 incidenti di cui uno con esito mortale, 82 con lesioni, 162 con danni, 121 con feriti. Per quanto riguarda le contravvenzioni, sono state accertate 4.670 infrazioni, di cui 255 a mezzi pesanti. Nel dettaglio, l’irregolarità più sanzionata è l’eccesso di velocità, contestato ben 550 volte, seguita dal mancato uso delle cinture di sicurezza (507 casi) e dal mancato uso dell’auricolare o del vivavoce.

In riferimento ai controlli di velocità effettuati con telelaser, nel periodo di riferimento sono stati svolti 17 “appostamenti”. I conducenti controllati con etilometri e/o precursori sono stati 800. Si sono avuti anche 1.800 interventi per soccorso stradale mentre i veicoli superiori a 3,5 tonnellate controllati sono stati 1.500. In base a questa attività di controllo, due persone sono state arrestate e 60 quelle denunciate all’autorità giudiziaria.