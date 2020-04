Siccità e vento, canneto a fuoco a Cordenons

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, a Cordenons. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni abitanti, sono intervenute le squadre del Comando di Pordenone che hanno raggiunto la zona a ridosso di via Villa D'Arco. Si sono trovati davanti un incendio di vegetazione che, a causa del vento, ha coinvolto un canneto secco. La Sala Operativa del Comando dei pompieri di via Interna ha inviato immediatamente sul posto tre automezzi che, nonostante il difficile accesso al sito, sono riusciti a domare le fiamme e a scongiurare la propagazione del fuoco.

Sono rimasti così indenni dalle fiamme alcuni locali adibiti a ricovero automezzi che si trovavano nelle immediate adiacenze del luogo in cui si è sviluppato l'incendio.

Nella prima serata, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la ferrovia di Sacile per un incendio di sterpaglie di contenute dimensioni che è divampato in prossimità delle rotaie. Nessun danno particolare e nessun disagio per il transito dei mezzi.