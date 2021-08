Sicilia in fiamme, arrivati i volontari friulani

Sono arrivate a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria per l'imbarco, le quattro squadre della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, partite ieri dalla sede di Palmanova. Lo ha annunciato su Twitter il Vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi. Composte da dodici volontari e due funzionari saranno operative in particolare nella provincia di Catania per fornire un supporto nell'emergenza causata dagli incendi. Sull'isola arriveranno anche quattro mezzi operativi per l'antincendio boschivo per la missione regionale che durerà dieci giorni.

E' stato lo stesso Dipartimento nazionale, ha spiegato il vicegovernatore, a decidere di coinvolgere nelle operazioni le regioni del Nord, in considerazione delle previsioni di un'ondata di caldo che persisterà nella parte meridionale del Paese e che si assocerà a un significativo rischio di incendi rendendo necessaria la piena disponibilità degli organici locali di protezione civile.