Sicurezza a Udine, sarà impiegato anche l'Esercito

Per la sicurezza a Udine ci sarà anche il supporto dell'Esercito, come richiesto la scorsa settimana dall'Amministrazione comunale, dopo gli ultimi episodi violenti nella zona di Borgo Stazione. E' quanto emerso questa mattina dalla nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, dopo il primo incontro che si era tenuto venerdì.

Al tavolo erano presenti il Prefetto, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza e i rappresentanti del Comune di Udine, oltre al Comandante del Raggruppamento Fvg dell'Esercito.

Il Comando militare si è reso disponibile a operare con proprie unità, offrendo una copertura dinamica con mezzi attivi sulle 24 ore, nelle aree di maggiore interesse, come il quartiere delle Magnolie e la zona dell'ex caserma Cavarzerani, sulla base delle indicazioni concordate con la Questura e in concorso con le altre forze dell’ordine che già operano sul territorio. L'intervento - è stato precisato - è in linea con l’azione di ausilio che l’Esercito sta già fornendo, con ottimi risultati, nelle zone di confine della nostra regione, dove proseguirà l'attività di controllo.

Il Comune di Udine ha ringraziato per lo sforzo profuso e per il potenziamento dei servizi di polizia che tutte le forze dell’ordine già a partire dallo scorso fine settimana stanno prestando in sinergia nelle aree cittadine più delicate.