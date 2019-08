Sicurezza idrica, lotto da 6,6 milioni di euro per il Livenza

Dopo il maltempo di ottobre 2018, che ha causato ingenti danni nelle zone montane e messo a dura prova il sistema idrico nella pianura pordenonese, si stanno per avviare dei lavori che interesseranno il fiume Livenza.



In seguito alla nomina del Commissario delegato per l’emergenza eventi eccezionali, nella figura del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è stato possibile finanziare questo primo lotto di interventi, per un importo di 6,6 milioni di euro, con dei lavori che coinvolgeranno principalmente il Comune di Prata di Pordenone, insieme a Pasiano e Brugnera.

Il Livenza, che è il settimo fiume italiano per immissione d’acqua in mare, sulla sponda sinistra si unisce al torrente Meduna all’altezza di Ghirano, ricevendo inoltre anche corsi d’acqua minori come Pizzino, Fossaluzza, Stolfa, Taglio.



Soddisfatto il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, che ha commentato: «Dopo diversi anni di segnalazioni da parte del sottoscritto, la situazione di crisi idrogeologica dello scorso ottobre – novembre è stata trasformata in un’opportunità per mettere in sicurezza il nostro territorio ed in particolare la zona di Ghirano. Questo mi rassicura perché così avremo messo in sicurezza tutto il nostro territorio, una volta completato anche il secondo lotto, nonostante i previsti lavori di arginatura sulla parte di Pra’ de Gai, con la costruzione di argini. Ringrazio il Presidente Fedriga ed il vice Riccardi – ha proseguito FAvot – per il grande lavoro svolto, ma anche tutti i funzionari regionali della Protezione Civile e del Consorzio di Bonifica Cellina e Meduna che stanno lavorando alacremente per il rispetto delle strettissime scadenze».



I lavori inizieranno a metà settembre e prevedono degli interventi sulla sinistra idro del fiume Livenza, che riceve gli scarichi zenitali dei bacini attraverso le idrovore di San Cassiano e Ghirano.

Per rinforzare l’argine sarà realizzata una diaframmatura in palancolato metallico. Saranno quindi piantate nel terreno delle palancole, raggiungendo una profondità variabile tra gli 8 e i 12 metri, per un’estensione complessiva di 1,9 chilometri.

Quest’opera servirà a garantire la tenuta idraulica in modo definitivo, con qualunque consistenza di terreno.

Saranno inoltre rimosse e sostituite le paratoie sulla sponda sinistra del fiume in quanto le strutture attuali non si presentano in buono stato manutentivo. Al loro posto arriveranno delle nuove paratoie in acciaio zincato e a tenuta stagna. Inoltre, saranno eliminati i parapetti esistenti e ampliate le piattaforme di cemento, per garantire la mobilità e la sicurezza degli operatori. La presenza sul luogo di operatori sarà comunque limitata in quanto è prevista anche l’opera di installazione di un sistema di elettrificazione e automazione delle paratoie. In questo modo gli organi meccanici di manovra si potranno controllare da remoto.

Oltre a questi miglioramenti, sono previsti il ripristino e la pulizia dei paramenti. Sarà quindi sistemata e dove necessaria sostituita, la muratura dell’argine. Dopo questo intervento sui mattoni lesionati o mancanti, il tutto sarà impermeabilizzato con prodotti specifici.