Sicurezza, il Jova Beach Party di Lignano fa scuola

Il Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro è stato un successo, e non solo in termini di numeri. Oggi, in Prefettura a Udine, si è tenuta una riunione per tracciare il bilancio della complessa macchina organizzativa che, grazie a una gestione interforze, ha garantito la sicurezza a oltre 60mila persone, che per due giorni, il 2 e 3 luglio, hanno animato il ‘villaggio’ allestito sulla spiaggia friulana, scelta nuovamente - dopo il successo del 2019 - come 'data zero' del tour di Lorenzo Cherubini.

“La gestione coordinata è stata ineccepibile e sta facendo scuola in Italia, sia per quanti organizzeranno i prossimi appuntamenti di Jovanotti, sia per chi promuove mega concerti in generale”, ha detto il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, facendo il punto sul funzionamento di una "macchina complessa per un evento altrettanto complesso", dopo un debriefing con tutti gli attori coinvolti sul campo della due giorni lignanese, ovvero Questura, Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto con la Guardia costiera, Vigili del Fuoco, Comune di Lignano, Polizia locale, Sores e organizzatori del Jova Beach Party.

"Abbiamo rispettato l'ambiente, le forze dell'ordine hanno svolto un ottimo lavoro e la gestione è stata ottima, con un'interazione esemplare tra organizzatori e i soggetti pubblici coinvolti. Il nostro modello regionale ha funzionato bene e sarà utilizzato anche per gli altri eventi che seguiranno a breve".

Marchesiello ha poi rimarcato l'importanza del "lavoro preventivo nella settimana precedente il Beach Party, nel Comitato per l'ordine e la sicurezza e nella Commissione di vigilanza che valida il progetto messo in campo poche ore prima dell'evento".

Sul fronte degli interventi di tipo sanitario - aspetto non secondario visto anche il grande caldo del periodo - sono stati complessivamente un centinaio, ma una sola persona ha richiesto il trasporto in ospedale.

Tra gli ingredienti chiave anche l’allestimento di una Sala operativa abbastanza vicino all’evento, per poter gestire direttamente ogni possibile situazione di criticità.

Sul fronte Covid, il ritorno dei grandi eventi in una fase di picco di contagi ha fatto alzare l’attenzione. Ma gli organizzatori sottolineano come, dopo due anni di chiusura forzata, non sia pensabile fermare nuovamente il settore che, per altro, sta seguendo alla lettera i protocolli sanitari. E’ interesse di tutti contenere il virus, ma è necessario anche imparare in qualche modo a conviverci. Magari indossando la mascherina in caso di assembramenti anche all’aperto.