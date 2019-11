Sigilli al McDonald's di piazza Goldoni a Trieste

Sigilli al McDonald’s di Piazza Carlo Goldoni, a Trieste, locale salito agli onori delle cronache per una serie di risse e liti tra avventori che hanno reso necessario l'intervento delle Forze dell'ordine. Questa mattinata il Questore Giuseppe Petronzi ha disposto la chiusura per sette giorni.

Da maggio scorso a oggi, infatti, il ristorante è divenuto punto di aggregazione per clienti di giovane età che, in diverse occasioni, hanno messo in atto comportamenti violenti e di reciproca conflittualità. Alcuni dei protagonisti dei litigi sono risultati anche già gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio o connessi all’uso di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento di sospensione della licenza ha lo scopo di "impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, e nel contempo, di prevenire il reiterarsi di tali situazioni, in grado di destare forte allarme sociale, specie nei residenti della zona".