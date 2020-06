Il sindaco Alessandro Ciriani ha deciso di conferire il sigillo della città all’Ospedale di Pordenone, individuato come simbolo della solidarietà e dell’impegno di quanti hanno combattuto in prima linea nel periodo buio dell'emergenza Coronavirus.

L'annuncio in un post su Facebook: "Voglio dare il sigillo all'Ospedale di Pordenone. Un grazie ufficiale, per il corale e generosissimo impegno dimostrato nel periodo buio della pandemia, a medici, infermieri, operatori socio sanitari. Con loro, anche Protezione Civile, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, medici di famiglia, che hanno visto nell'Ospedale il simbolo della solidarietá pordenonese. Un segno di riconoscenza e un impegno a difendere la qualità dell'offerta sanitaria. Un sigillo che, idealmente, consegneró a tutta la città: responsabile e civilissima. Siamo stati bravi! Continuiamo a esserlo!", conclude Ciriani.

"Bene, molto bene", commenta l'assessore Pietro Tropeano, a sua vota medico - Responsabile del Centro Trombosi dell'Azienda sanitaria. "Condivido perfettamente la scelta di Ciriani. Come medici e come infermieri ma anche assieme ai volontari della Croce rossa e della Protezione civile abbiamo lavorato in Ospedale e sul territorio con grande spirito di servizio, generosità e professionalità per tutta la nostra comunità".