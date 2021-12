Silo in fiamme a Martignacco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Udine, nella tarda mattinata, in un'azienda che si occupa di produzione di mobili su misura, in via Spilimbergo, a Martignacco. Per cause in corso di accertamento, una macchina interna del capannone ha prodotto una scintilla che ha raggiunto il silo esterno, contenente segatura.

È scoppiato un incendio che ha richiesto l'intervento sul posto della prima partenza del Comando di Udine, con autobotte, autoscala e kilolitrica. Le fiamme non hanno interessato le parti interne del capannone. Le operazioni di spegnimento, smassamento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso e termineranno a metà pomeriggio.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Essendo l'unico silo a disposizione di una parte del capannone, l'azienda, che conta una decina di addetti, sarà costretta a sospendere la produzione per qualche giorno, fino al ripristino.