Silo in fiamme in un'azienda di Moimacco

Sono iniziate nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, e proseguiranno per buona parte della giornata le operazioni per lo spegnimento dell'incendio che ha interessato un silo, contenente scarti di legno, in un'azienda di Moimacco.

I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre del distaccamento di Cividale, supportate dall'autoscala e dall'autobotte chilolitrica giunte in supporto dalla sede centrale di Udine, hanno operato tutta la notte, svuotando il contenitore e raffreddando la struttura esterna per evitarne il collasso.

Tutte le operazioni sono state costantemente monitorate con la termocamera che, rilevando le temperature, indicava i punti dove concentrare i getti d'acqua per il raffreddamento del silo.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone.