Silo in fiamme nella zona industriale di Codroipo, in via Fratelli Savoia. L'incendio è scoppiato poco dopo le 17.

Sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco dal Comando di Udine e i pompieri volontari della cittadina del Medio Friuli. Il loro tempestivo intervento ha permesso di contenere il rogo che non ha intaccato lo stabilimento. Il silo contiene scarti di legno. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.