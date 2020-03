Sindaco positivo al tampone, chiuso il Comune di Reana

Il Sindaco di Reana del Rojale, Emiliano Canciani, è risultato positivo al Coronavirus. Al momento è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono stabili e non preoccupanti. Gli uffici comunali saranno chiusi e nei prossimi giorni sarà effettuata la sanificazione dei locali. A comunicare la brutta notizia è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post su Facebook.

Canciani si trovava all'11esimo giorno di isolamento cautelare dopo l'incontro dell'Ausir avvenuto il 3 marzo nel palazzo della Regione di Udine insieme ad altri sindaci. Molti dei partecipanti sono ancora in quarantena preventiva.

"Cari amici, a malincuore devo darvi una brutta notizia: sono risultato positivo al coronavirus", ha scritto Canciani. "Quando pensavo di aver quasi finito l'isolamento, il virus si è fatto vivo. Sono in ospedale da stamattina, dove mi han fatto tutti gli esami e comunicato l'esito. Sono in buone mani. Conto e spero di tornare presto. Giusto per farvi capire di rimanere a casa, ho preso il Coronavirus solamente a seguito di una stretta di mano (maledetta educazione) e dopo al massimo due minuti di colloquio con la persona infetta".