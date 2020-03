Slitta la raccolta porta a porta a Forgaria nel Friuli

In considerazione delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che, tra l’altro, sospende le riunioni in cui è coinvolto personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, nonché eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro - misure efficaci fino al 3 aprile 2020 - si comunica che le riunioni informative con la popolazione in merito all’avvio della raccolta porta a porta a Forgaria del Friuli, previste per il 5, 6, 9 e 10 marzo, sono annullate.



Vista l’impossibilità di svolgere le riunioni informative almeno fino al 3 aprile, d’intesa tra il Comune di Forgaria nel Friuli e il gestore del servizio A&T 2000, si è inoltre stabilito di rimandare di un mese l’avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta a Forgaria nel Friuli. Di conseguenza, salvo nuove successive disposizioni, la raccolta porta a porta inizierà da maggio anziché da aprile 2020.



Questo anche in considerazione dell’importanza di assicurare dei momenti efficaci di informazione e di confronto diretto con la popolazione, per chiarire i dubbi sulle modalità di raccolta differenziata, che difficilmente potrebbero essere garantiti tramite sistemi di comunicazione virtuale, soprattutto in caso di persone che non hanno dimestichezza con gli strumenti multimediali.



Per quanto riguarda le attività economiche, le associazioni e gli istituti scolastici rimangono valide le indicazioni già fornite da parte del Comune e di A&T 2000, salvo lo slittamento della data di avvio del servizio.