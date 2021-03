Slovenia 'blindata', lunghe code al confine

La chiusura dei confini che non sono di prima categoria, attuata lunedì da parte della Slovenia, pronta a entrate in lockdown da domani all'11 aprile, sta causando forti rallentamenti alla barriera del Lisert. Le autorità di Lubiana, infatti, controllano in maniera minuziosa la documentazione dei veicoli in transito in ingresso.

Sono centinaia i mezzi pesanti in coda e diverse le auto; nel pomeriggio il serpentone di veicoli è arrivato fino alla galleria di Prosecco. Sul posto, in area italiana, stanno operando Polizia di Frontiera, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.