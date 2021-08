Da lunedì 23 agosto, anche i 'turisti del pieno’ per entrare in Slovenia dovranno essere in possesso di un Green Pass.

Tutti i cittadini non sloveni - passeggeri inclusi – per attraversare la piccola Repubblica dovranno necessariamente essere muniti di un certificato verde attestante la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19. Chi non sarà in regola, potrebbe rischiare una quarantena di 10 giorni oltrenconfine.