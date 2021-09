Smantellata una vasta rete di spaccio tra Friuli e Veneto

Dalle prime ore del mattino, è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Pordenone, che sta eseguendo, tra le province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, numerosi provvedimenti restrittivi e perquisizioni nei confronti di 21 indagati, attivi nello smercio all’ingrosso e al dettaglio di ingenti quantitativi di hashish e cocaina, destinate a soddisfare le piazze di spaccio del Nord-Est.

Le operazioni di polizia sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, in collaborazione con le Squadre Mobili di Venezia, Treviso, Belluno, Gorizia, Udine e Trento, equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine provenienti da Milano e Padova, con l’ulteriore ausilio di unità cinofile specializzate della Polizia di Stato di Padova e Bologna e operatori dei Gabinetti di Polizia Scientifica di Pordenone e Padova.

L’indagine ha portato all’applicazione di nove misure cautelari, due in carcere, cinque agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora, oltre ad altri indagati in stato di libertà, che avevano intessuto una ben articolata rete di spaccio. L’operazione era partita a inizio anno, quando, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo e alla vigilanza del territorio, nel pomeriggio del 15 gennaio, in zona Fiera, era stata fermata un’Opel Astra condotta da un 43enne cittadino maghrebino, residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti.

Dalla perquisizione erano emersi dieci chili di hashish e 100 grammi di cocaina, con l’arresto in flagranza del grossista di stupefacenti. Prendendo le mosse da questa attività, sono stati ricostruiti i canali e la filiera di una vasta e ben articolata rete composta da grossisti, mediatori e pusher al dettaglio, attivi nello smerciare e spacciare, tra le province di Pordenone, Udine e Treviso, stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

Nella disponibilità del gruppo criminale c’erano un chilo di hashish e 100 grammi di cocaina a settimana. La fiorente attività illecita aveva come baricentro la provincia di Pordenone ed era già attiva dal 2020. E’ merso, poi, anche il tariffario delle droghe. I grossisti pagavano 5mila euro per un chilo di hashish, che, a loro volta, rivendevano a intermediari e ai pusher, con ricarichi di 500 euro ogni 100 grammi.

Nel corso dell’attività di indagine, numerose le operazioni di sequestro di droga e di documentazione di trattative, a riscontro di una ben collaudata, articolata e strutturata rete di sub-spacciatori, anche loro di origine maghrebina e residenti in vari punti della provincia pordenonese.

Due le misure cautelari in carcere, cinque i provvedimenti di arresti domiciliari e due obblighi di dimora, che hanno colpito altrettanti cittadini marocchini, residenti e attivi tra Pordenone, Pasiano di Pordenone, Fiume Veneto, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Cordenons. Indagate in stato di libertà e perquisite altre 12 persone.

Quella individuata e disarticolata è sicuramente per circostanze, caratteristiche e quantitativi di hashish e cocaina movimentati, una importante centrale di stoccaggio e distribuzione degli stupefacenti destinati alle piazze del Friuli – Venezia Giulia e del Veneto, con elevati introiti illeciti nell’ordine di diverse migliaia di euro.