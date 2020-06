Smarrisce il sentiero scendendo dal Monte Cuarnan

E' scattato intorno alle 20 un intervento di ricerca sul Monte Cuarnan. La chiamata di soccorso è arrivata da un settantenne che ha chiesto aiuto durante la discesa dalla cima verso Montenars. L'uomo ha infatti smarrito l'orientamento dopo aver preso una traccia di sentiero secondaria e ha riferito di sentirsi sfinito. Sul posto si stanno recando i tecnici del Soccorso Alpino di Udine Gemona, la Guardia di Finanza di Tolmezzo e i Vigili del Fuoco. L'uomo è comunque in buone condizioni e si è fermato nella posizione da cui ha telefonato in attesa delle squadre di soccorso.

Questo pomeriggio c'è stato anche un intervento di soccorso in comune di Chiusaforte per un malore occorso a un cinquantacinquenne di Tavagnacco, sul sentiero che conduce al Fontanon di Goriuda, in Val Raccolana. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari dell'ambulanza arrivati sul posto assieme alla Guardia di Finanza e al Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Moggio Udinese, e trasportato con la barella in strada. L'uomo è stato poi affidato all'elisoccorso regionale e condotto in ospedale.