Socchieve, centauro sbalzato nella scarpata

Grave bilancio per un incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo le 0.30, lungo la statale 52, in comune di Socchieve. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Tolmezzo, una moto e un’auto si sono scontrate. Ad avere la peggio sono stati i due centauri, due carnici sulla cinquantina.

Il passeggero della moto, nel violento impatto, è stato sbalzato a terra ed è finito lungo la scarpata che costeggia la strada, dopo un volo di una ventina di metri. E’ stato l’amico, alla guida, a informare i soccorritori che non era solo.

A quel punto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo hanno iniziato le ricerche del passeggero, trovandolo, appunto, lungo la scarpata. Entrambi i motociclisti sono rimasti feriti in modo serio; soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale.