Socchieve, scoppia un incendio vicino a un'abitazione

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Tolmezzo questa mattina, a Socchieve, con Aps e autobotte. Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio nelle immediate adiacenze di un'abitazione. Giunti sul posto i pompieri hanno accertato che si trattava di una legnaia. Sono finiti in fumo diversi materiali che erano depositati in quel punto.

La tempestività del loro intervento ha permesso di evitare che le fiamme potessero estendersi alla casa e in particolare al tetto in legno.

L'abitazione è stata invasa dal fumo ma nessuna persona è rimasta ferita. È successo intorno alle 10.30 e l'intervento si è chiuso a poco prima delle 13.