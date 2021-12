Soccorsa una famiglia che si era persa in Piancavallo

Hanno telefonato al Nue 112 intorno alle 15.30 per riferire che avevano perso l'orientamento durante un'escursione ad anello in Piancavallo, lungo il percorso denominato 'passeggiata delle malghe'. La scarsa visibilità, unita forse alla poca esperienza, ha portato una famiglia di origini meridionali - padre, madre e due figli minorenni - a chiedere soccorso per il rientro.

I quattro si erano leggermente discostati dall'itinerario segnato, raggiungendo Casera Valfredda dove, dopo aver seguito i consigli dei soccorritori, hanno atteso senza muoversi il loro arrivo, approfittando dello sgabuzzino della casera per ripararsi dal freddo. I soccorritori della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino - sul posto in quota anche i Vigili del Fuoco - una decina di tecnici, hanno raggiunto a piedi i dispersi in circa mezzora, dopo averne individuato la posizione nonostante la scarsa copertura di rete.

E' stato effettuato anche un tentativo di raggiungerli con il mezzo fuoristrada, non riuscito a causa della troppa neve. In buone condizioni di salute i quattro sono stati scortati lungo il sentiero ad anello che avevano smarrito fino alla loro auto. L'intervento si è concluso alle 18.