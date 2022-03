Soccorse due giovani triestine, bloccate sul Monte Amarianute

Due triestine classe 1983 e 1990 hanno chiesto aiuto al Nue 112 intorno alle 13.30 perché rimaste bloccate durante la salita al Monte Amarianute, lungo il sentiero delle Citate, nel Tolmezzino.

Le due escursioniste si sono ritrovate, nei pressi della forcella, a una quota di circa mille metri di altitudine, a dover aggirare un tratto con sfasciumi e smottamenti finendo, nel superarlo, ‘incrodate’ in un punto pericoloso ed esposto dal quale non riuscivano più a proseguire né in salita né in discesa.

La Sala operativa regionale per le emergenze sanitarie ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino che, ottenute le coordinate, ha optato per un sorvolo dell'area con l'elicottero della Protezione Civile di base a Tolmezzo caricando a bordo tre uomini.

L'individuazione della loro posizione non è stata immediata a causa di un rimando del segnale che conduceva più a sud del punto in cui si trovavano. Una volta avvistate dall'elicottero, il personale di bordo è stato sbarcato in un punto prossimo al crinale dal quale raggiungerle con tutte le cautele a piedi.

Le due giovani donne sono state imbracate e assicurate con la corda per raggiungere, con l'aiuto dei soccorritori, un punto sicuro per l'imbarco poco dopo le 15.30 e condotte a Tolmezzo.

Il Soccorso alpino coglie l'occasione per segnalare che il Sentiero della Citate presenta problemi oggettivi di percorrenza e agibilità.