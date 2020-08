Soccorsi in mare, a Lignano onde di quattro metri

A causa del maltempo diversi interventi sono stati effettuati questo pomeriggio in mare, a largo di Lignano Sabbiadoro. Una tempesta improvvisa si è scatenata oggi intorno alle 16.20, cogliendo di sorpresa diversi natanti.

Il vento, la pioggia e onde alte 4 metri hanno messo in difficoltà diversi diportisti costretti a sparare i razzi di emergenza in aria e a lanciare l’SOS via radio alla Guardia Costiera di Lignano comandata da Raimondo Porcelli. Sei in totale gli interventi di soccorso effettuati e ben 13 le persone tratte in salvo, una di queste – pare - sottratta dalle onde dopo essere finita in acqua.

L’ultimo soccorso, però, è stato il più complesso ed è avvenuto a diverse miglia dalla costa, tanto da aver messo in pericolo di vita gli stessi due soccorritori della Capitaneria di Porto, che con grande eroismo hanno raggiunto e salvato due coniugi, i loro 2 figli minori e il cane. Una volta trasbordata la famiglia sulla motovedetta, il mezzo nautico della famiglia è stata lasciata andare alla deriva per poi recuperarla una volta portata a riva il nucleo familiare.