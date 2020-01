Soccorsi in pista, già 70 interventi della Polizia di Stato

Anche quest’anno il servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato è operativo nei poli sciistici gestiti da Promotur di Sappada, Tarvisio, Sella Nevea e Ravascletto-Monte Zoncolan.

In particolare sullo Zoncolan è presente una squadra con quattro agenti esperti della Polizia di Stato attrezzati e addestrati da parte del Centro di Addestramento Alpino di Moena e coordinati dal vice questore Alessandro Miconi, dirigente del Commissariato di Tolmezzo per garantire gli interventi d'infortunistica sciistica sia a livello di rilievi tecnici, sia di primo soccorso, nonchè prevenzione e repressione degli illeciti e anche dei reati commessi sulle piste e nei locali pubblici afferenti gli impianti.

Finora sono già stati effettuati 70 soccorsi, con un ferito fuori pista sul monte Tamai recuperato con manovre di corda e con l’ausilio della barella taboga. Inoltre, un ragazzo di 11 anni ha urtato le barriere di protezione ed è stato ricoverato all’ospedale civile di Udine con elicottero. I primi ingressi sono stati oltre 5.000 per ogni giorno per tutto il periodo delle feste. Sono stati anche rinvenuti cellulari e un portafoglio con quasi mille euro e il tutto restituito ai legittimi proprietari.

Un problema particolare che vale la pena di segnalare è quello del momento di chiusura dei locali a fine giornata in quanto si è riscontrato che molti avventori tendono a fermarsi oltre l'orario, consumando bevande alcoliche. Questa situazione è potenzialmente molto pericolosa perché dopo la chiusura inizia un lavoro poco noto al pubblico e cioè la battitura delle piste con mezzi cingolati, i famosi “gatti delle nevi”.

Attività svolta anche con l’impiego di funi di acciaio collegate ai verricelli dei mezzi cingolati per mantenerli in asse anche con rilevanti pendenze. Questi cavi sono particolarmente insidiosi, per cui se uno sciatore si attarda a scendere a pista chiusa, rischia di venire tranciato dal cavo con conseguenze potenzialmente letali. Per tanto si richiede la collaborazione dei gestori (sospendendo la somministrazione di bevande e cibo almeno 15 minuti prima del termine dell’orario concesso dal gestore delle piste, di sospendere la musica almeno 15 minuti prima del termine, di annunciare al microfono con cadenze regolari di pochi minuti la chiusura del locale) e degli sciatori o utenti a scendere a valle in tempo utile per la corsa dell’ultima funivia.

Anni fa, alcune persone avevano raggiunto il piazzale dell’Enzo Moro, salvo poi rendersi conto che provenivano da Ravascletto e non c'era nessun servizio per il rientro. Due di loro si erano avventurati nei boschi nel tentativo di raggiungere il paese. Uno di questi due era scivolato in un impervio canalone, rimettendoci la vita. Si ricorda, inoltre, che per accedere ai locali è vietato risalire o discendere le piste a piedi o con i mezzi meccanici in orario di apertura, mentre il gestore delle piste può concedere l’autorizzazione solo durante la chiusura al pubblico delle stesse.