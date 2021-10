Soccorsi per un escursionista in arresto cardio-circolatorio

I Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone sono intervenuti a Claut, sul sentiero che porta al Col dei Piais dal Campeggio Tree Village, per soccorrere un escursionista in arresto cardio-circolatorio, in prossimità della Stalla Ciol de Cià Stort.

Le prime manovre di rianimazione erano state attuate da alcuni escursionisti di passaggio, che hanno attivato la catena dei soccorsi; la Sala Operativa dei pompieri ha individuato rapidamente le coordinate, trasmettendole quindi alla Sores che ha potuto inviare l'elicottero di Pieve di Cadore con il personale sanitario.

La precoce attivazione della catena dei soccorsi tramite il numero unico per le emergenze 112 e il coordinamento tra le varie strutture deputate sono fondamentali per poter dare la miglior risposta alle emergenze che accado quotidianamente sul territorio.