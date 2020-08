Soccorso durante la discesa dal Cogliàns

Un 49enne di Gemona è stato soccorso intorno alle 14 al rientro dal Monte Cogliàns. L'uomo si trovava assieme a un compagno di escursione quando ha iniziato a dare segni di stanchezza e cedimento. L'amico, dopo avergli offerto da bere, si è recato di corsa al Rifugio Marinelli a cercare aiuto e qui ha trovato due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che a loro volta erano rientrati da un'escursione al Cogliàns e che lui aveva incontrato sullo stesso percorso poco prima.

I due tecnici si sono subito rimessi in marcia, nuovamente in salita, per aiutare l'escursionista e hanno tentato, dopo avergli dato da bere e da mangiare di accompagnarlo giù offrendogli sostegno ma, poco dopo ci si è resi conto che neppure in questo modo l'uomo riusciva a proseguire a causa della spossatezza generale e probabilmente di un colpo di calore.

E' stato dunque allertato il Numero Unico per le Emergenze e l'uomo è stato affidato all'elisoccorso, che lo ha recuperato con una verricellata e condotto in ospedale per un controllo.