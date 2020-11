Soccorso per tre cani bloccati in parete da due giorni

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo e la squadra speleo-alpino-fluviale dei pompieri del Comando di Udine stanno eseguendo il recupero di tre segugi sulla parete sud del Monte Strabut, sopra l’abitato di Tolmezzo. I cani, di proprietà di un cacciatore della zona che ha dato l’allarme, sono dispersi da due giorni.

La squadra Speleo Alpino Fluviale si è calata per circa cinquanta metri, in corda doppia, fino ad arrivare agli animali. Un segugio è già stato recuperato in buone condizioni, mentre stanno continuando le operazioni di salvataggio degli altri due cani, alla base della parete.

L’intervento è molto complesso perché l’ambiente è impervio. Al momento non è possibile raggiungere gli altri due animali in sicurezza; la squadra valuterà se effettuare il recupero oggi o se rimandare a domani.