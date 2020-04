Soccorso per un'anziana caduta in casa

I sanitari e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportati dalla squadra specialistica Nucleare-Biologico-Chimico-Radiattivo di Pordenone, sono intervenuti questa mattina, intorno alle 11, in via Oderzo, a San Vito, per prestare soccorso a un'anziana caduta in casa.

Non conoscendo le condizioni cliniche della signora e dovendo entrare in stretto contatto, si è deciso assieme al personale sanitario di adottare le procedure previste per contrastare la contaminazione da Covid19. I pompieri hanno quindi indossato gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale e dopo aver aperto la porta hanno supportato i sanitari nelle fasi di imbarellamento fino al trasporto in ambulanza.

L'intervento è terminato solo dopo aver effettuato l'indispensabile, delicata e fondamentale fase di decontaminazione con ipoclorito di sodio che inibisce l'effetto del virus sulle tute, seguita da un'attenta e accurata svetizione.