Soccorso un gruppo di escursionisti in forra a Moggio

Soccorso in montagna, sabato sera, alle 20, per un gruppo di escursionistri stranieri in difficoltà presso la forra del Rio Simon nel comune di Moggio Udinese. In loro aiuto sono intervenuti la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo, composta da personale abilitato SAF (Speleo Alpino Fluviale), assieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai volontari del CNSAS.



Nella tarda mattinata il gruppo si era avventurato nella forra, ma durante l'escursione una donna ungherese facente parte della comitiva si è infortunata ad un'arto, non riuscendo a proseguire. Mentre l'infortunato è rimasto assieme a parte del gruppo nella forra, altri del gruppo sono usciti dal corso d'acqua e hanno chiesto aiuto.

Sono subito partiti i soccorsi e l'escursionista ferita é stata recuperata con il verricello dell'elicottero del servizio sanitario regionale, non potendo recuperare tramite il velivolo anche gli altri escursionisti, un tecnico del CNSAS imbarcato sull'elicottero è sceso per rimanere assieme al gruppo di stranieri e ha iniziato ad accompagnarli verso la via del rientro.



I Vigili del fuoco, il personale della Guardia di Finanza e il personale volontario del CNSAS ha raggiunto la forra e lungo un sentiero impervio ha allestito un percorso protetto da corde tramite il quale gli escursionisti sono stati accompagnati in zona sicura. L'intervento è terminato poco prima delle 23.