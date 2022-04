Sofia potrà operarsi, vinta la gara di solidarietà

Buone notizie per Sofia Pellegrini, che è stata letteralmente travolta dalla solidarietà. La 22enne di San Marco di Mereto di Tomba, affetta da una malattia rara, le cisti di Tarlov, non riconosciuta in Italia, potrà operarsi a Cipro. La giovane friulana aveva lanciato, sostenuta da alcune amiche, una campagna di raccolta fondi online per poter coprire le spese del costoso intervento, pari a 50mila euro.

E’ lei stessa, in un videomessaggio assieme alle amiche Giorgia e Maria Sofia, a informare di aver raggiunto l’obiettivo: “Siamo qui per dirvi una cosa bellissima: abbiamo raggiunto la somma indicata per l'intervento! Cogliamo l'occasione per ringraziarvi delle donazioni, delle condivisioni, dei messaggi di supporto, di affetto e di forza. Non ci avremmo mai creduto. È bellissimo, soprattutto perché è successo tutto in 14 giorni. Grazie di cuore!”.

Con l'intervento – in programma il 9 maggio con il neurochirurgo spinale americano Frank Feigenbaum specializzato nella sua patologia - Sofia spera di ottenere benefici a lungo termine, se non definitivi, rispetto ai fortissimi dolori con i quali è stata costretta a convivere in questi anni.