Soldi dal Qatar, rilasciato Luca Vinsentini

Segna una tappa importante l’inchiesta della magistratura belga sulla presunta tangentopoli che – secondo l’accusa - parte dal Qatar e arriva al Parlamento Europeo.

Ed è una tappa positiva per il sindacalista friulano Luca Vinsentini, fermato venerdì scorso insieme ad altre cinque persone, sospettate di corruzione da parte dell'Emirato che, in cambio di denaro e favori, intendeva ottenere un occhio di riguardo dalle autorità europee.

Visentini, interrogato a lungo nella giornata di venerdì, è stato oggi rilasciato dalla magistratura belga, sebbene sotto condizione. Stessa decisione anche per il padre della vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Quest’ultima, invece, si è vista confermare il fermo, insieme all’ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri, all'assistente parlamentare Francesco Giorgi, compagno di Kaili, e a Niccolò Figà-Talamanca della ong No peace Without Justice.

Queste prime decisioni della magistratura belga – evidenziano fonti di Bruxelles vicine all’inchiesta – consentono già di delineare un primo scenario del presunto giro di soldi targati Qatar. Uno scenario nel quale la posizione di Visentini e del padre di Kaili appaiono defilate rispetto al cuore della tangentopoli qatarina anche se, ovviamente, restano ancora tutte da chiarire.

Il fermo di Visentini, udinese di nascita e triestino di adozione, aveva suscitato grande stupore e sorpresa negli ambienti politici e sindacali friulani e nazionali, dove il neo segretario generale della Ituc (International Trade Union Confederation), eletto non più di tre settimane fa a Melbourne al vertice del più importante sindacato mondiale, ha sempre goduto di stima e ottima fama.

Prima di approdare agli incarichi di vertici del sindacato internazionale, Visentini aveva percorso una brillante carriera anche in Friuli Venezia Giulia, dove era stato segretario generale regionale della Uil.